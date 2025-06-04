Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Plajlarına Yaz Hazırlığı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Plajlarına Yaz Hazırlığı

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04.06.2025 09:47  Güncelleme: 11:42
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Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Halk Plajlarına Yaz Hazırlığı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesindeki halk plajlarını, tatilcilerin yaz boyunca rahatça vakit geçirebilmesi için yeniledi. 10 ayrı halk plajında yapılan hazırlıklarla tatilciler unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde işlettiği halk plajlarını bu yıl daha da renkli hale getirdi ve her ayrıntıyı göz önünde bulundurarak tatilcilerin yaz boyunca rahatça vakit geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir, hem bayram tatilinde hem de yaz sezonu boyunca ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Mersin, yaz mevsiminin gelişini tüm coşkusuyla karşılarken Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde işlettiği halk plajlarında yaz sezonu ve bayram tatili hazırlıklarını tamamladı.

Yapraklıkoy, Susanoğlu, Kızkalesi, Yemişkumu, Tırtar, Kumkuyu, Kocahasanlı, Töbank, Akkum ve Sultankoyu gibi 10 ayrı halk plajı bulunan Büyükşehir, artan hizmet kalitesi ile bu yıl da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Denizkızı Turizm A.Ş. uluslararası kriterlerin tamamını her yıl eksiksiz yerine getirerek Kızkalesi'nde 2, Susanoğlu'nda 2 ve Kocahasanlı'da ise 1 olmak üzere toplam 5 plajında mavi bayrak statüsünü korumaya da devam ediyor.

Yaz sezonunun huzur ve keyif içinde geçmesi için tüm detayların düşünüldüğü halk plajlarında tatilcilerin konforu için; şezlong, şemsiye, wc, duş kabinleri, engelli rampaları, gölgelikli piknik alanları ve kafeterya hizmetleri gibi çok çeşitli olanaklar bulunuyor. Yöresel tatlardan atıştırmalıklara, serinletici içeceklerden güneşin altında bir kahve içmek ya da deniz manzarasında hafif bir öğle yemeği yemek isteyenler için Mersin plajları, hem dinlendirici hem de lezzet dolu seçenekleri ile ziyaretçilerini bekliyor.

"Büyükşehir Belediyesi olarak yeni sezona çok güçlü bir şekilde hazırlandık"

Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sezer, Büyükşehir olarak yaz sezonuna güçlü bir şekilde hazırlandıklarını bu kapsamda Mersin sahillerinde bulunan 10 ayrı plajda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Sezer, şezlong, wc, duş alanları ve kabinler gibi ortak kullanım alanlarının hepsinde yenileme faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirterek, "Amacımız burada hem kent estetiğine uygun hem de kullanıcı konforunu arttıracak modern plajlar sunmak. Bu kapsamda bu sezon birçok yenilik ekledik. Hijyen standartlarımızı daha da yukarıya çektik. Çevre dostu uygulamalar, geri dönüşüm kutuları ve güvenlik önlemlerimizle hem vatandaşımızı hem çevremizi koruyacağız. Yapraklı koy ve farklı plajlarda birçok etkinlik planladık. Hedefimiz misafirlerimizin bu yaz da en keyifli şekilde tatillerini yapmalarına imkan sağlamak" dedi.

Kentin yaz sezonunda nüfusunun arttığını ve çevre illerden yoğun bir şekilde misafir ağırladığını kaydeden Sezer, "Bizim en büyük amacımız hem vatandaş memnuniyetini hem de Mersin'in turizm potansiyelini artırmak. Şimdiden vatandaşlarımıza güzel, keyifli bir yaz sezonu diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Plajlarına Yaz Hazırlığı - Son Dakika

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