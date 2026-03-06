Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Yapay Çiçek Yapımı" Kurslarına Yoğun İlgi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri'nde açılan "Yapay Çiçek Yapımı" kursları, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Turgutreis MERCEK'te devam eden kurslarda kadınlar, el emeğiyle çeşitli yapay çiçekler üreterek hem hobi edinme hem de gelir elde etme imkanı buluyor.

MERCEK merkezlerinde, mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Turgutreis MERCEK'te düzenlenen "Yapay Çiçek Yapımı" kursuna katılan 23 kadın kursiyer, el becerilerini geliştirerek, çeşitli dekoratif ürünler hazırlıyor. Kadınlar; özel günler için süslemeler, gelin çiçeği, mağaza ve sergi vitrinleri için süsleme çiçekleri, çeyiz süsleri, konvoy ve araç süslemeleri, ev dekorasyonu ve iç mekan tasarımları kapsamındaki vazo, masa, antre süsleri, kapı çelenkleri, duvar panoları, ofis ve oteller için özel süslemeler ve aranjmanlar yapıyor.

Ücretsiz kurslara katılan kadınlar aynı zamanda sosyalleşme imkanı da buluyor. Cuma ve cumartesi günleri Turgutreis MERCEK'te devam eden kurslara; 'https://mercek.mersin.bel.tr' adresinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi Online Başvuru Formu doldurularak veya TEKSİN mobil uygulamasından başvuru yapılabiliyor.

"Yapay çiçek yapımıyla ilgili her şeyi anlatıyoruz"

Turgutreis MERCEK'te El Sanatları Eğitmeni olarak görev yapan Gülhan Zorba, tüm kadınları kurslara beklediklerini belirtti. Onlarca çeşit ürün çıkardıklarını ifade eden Zorba, "Önce çiçek şablonu çıkarıyoruz. Şablonu çıkarttıktan sonra eva kağıdını nasıl israf etmeden kullanacaklarını, çiçeklere nasıl şekil vermeleri gerektiğini, boyamaların nasıl yapılacağını, kalıp çıkarma işlemlerini anlatıyoruz. Yani bir çiçeği oluştururken ne gerekiyorsa baştan sona her şeyi burada öğretiyoruz. Bunları öğrenen kadınlar makul bir masrafla çok iyi bir gelir getirecek hale geliyorlar. Buradaki çiçeklerle dekorasyon çiçekleri, kına ve gelin çiçekleri, vazo çiçekleri oluşturabiliyorlar. Bu çiçekler yapıldığı zaman çok canlı gibi görünüyor ve herkes çok ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Kursta verilen eğitimlerin ardından kadınların gelir imkanı da elde ettiklerini dile getiren Zorba, "Önce çevremizdeki yakınlarımız görüyor, onlar almak istiyor. Bir kursiyerimiz buradan öğrendikleriyle çiçekçi dükkanı açtı. Arkadaşlarımızın yaptığı çiçeklerin bazılarını oraya götürüyoruz. Bazı katılımcılar kendilerine internet siteleri açtılar ve satışlarını yapıyorlar. Böylece güzel gelir sağlanıyor" dedi. Kurslara başvuru sürecini anlatan Zorba, "Burada çanta ve çiçek yapımı, kuaförlük kursu bulunuyor. Ücretsiz eğitim görüp, gördükleri eğitim ile para kazanılabilecek çok güzel bir fırsat ortaya çıkıyor. MERCEK'in internet sitesinden veya TEKSİN uygulamasından başvuru oluşturabilirler. Kurslarımızın ücretsiz olduğunun altını çiziyor ve bütün kadınları davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Perihan Dölek: "Evalarla, kağıtlarla iş yapmayı çok seviyorum. Gelir elde etmek de mutlu ediyor bizi. Çiçekleri yapıp satıyorum. Hocamızın öğrettiklerini yapmak ve yaymak beni mutlu ediyor. Yüzde 90'ımız ev hanımı, kursun ücretsiz olması da bizleri mutlu ediyor. Masraf yapmadan buradaki malzemelerle yapabiliyoruz. Yeni arkadaşlıklar kurup kaynaşıyoruz. Büyükşehir'in bize sağladığı bu destek için çok teşekkür ederiz."

-Ayfer Maraş: "Hocamız her şeyi sıfırdan öğretiyor. Buradan elde ettiğim gelirle sokak hayvanlarını besliyor, tedavilerini yaptırıyorum. Hasta çocuklarımız için bağışlar yapıyorum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu kurs sayesinde bir çocuğun hayatına dokunuyorum."

-Tuğba Kahraman: "Gülhan Hocamın öğrettikleri sayesinde sayfa açıp ve satış yapabiliyorum. Bizi bu kurslarla ve güzel hocalarla buluşturduğu için Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burası bize terapi gibi oluyor. Hem eğleniyoruz hem bir şeyler öğreniyoruz hem de paylaşımda bulunmuş oluyoruz."