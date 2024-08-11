Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tarsus Festivali Hazırlıklarına Başladı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek 'Uluslararası Tarsus Festivali'nin hazırlıklarına başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek 'Uluslararası Tarsus Festivali'nin hazırlıklarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değerler Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında düzenlenen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Büyükşehir Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, üyeler ile STK ve esnaf odalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, festivalin teması ve içeriği ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılacak toplantılar ile festival programı netleştirilerek, kamuoyuyla paylaşılacak.