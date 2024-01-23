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Mersin'de 23 Kilo Esrarla Yakalanan Uyuşturucu Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 23 Kilo Esrarla Yakalanan Uyuşturucu Kaçakçısı Tutuklandı

Mersin'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan R.M., otogarda yakalandı. R.M.'nin bavullarında yapılan aramada 23 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca R.M.'nin 18 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi ve tutuklandı.

23.01.2024 - 11:57,
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MERSİN'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.M., otogarda, bavullarında 23 kilo 100 gram esrar ile yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden otobüs ile kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, otogarda önlem aldı. Kimliği tespit edilen yolcu konumundaki R.M., otobüsle otogara geldiği sırada yakalandı. R.M.'nin bavullarında yapılan aramada 23 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. R.M.'nin ayrıca 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 18 yıl 2 ay cezayla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M. tutuklandı.

Mersin\'de 23 Kilo Esrarla Yakalanan Uyuşturucu Kaçakçısı Tutuklandı
Kaynak: DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 23 Kilo Esrarla Yakalanan Uyuşturucu Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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