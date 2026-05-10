Mersin\'de Anneler Günü Egzersiz Programı

10.05.2026 18:59
Mersin'de, Anneler Günü'nde anneler ve hamileler için egzersiz programı düzenlendi.

Mersin sahilinde İl Sağlık Müdürlüğünce anneler ve hamileler için egzersiz programı düzenlendi.

Anneler Günü dolayısıyla "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında organize edilen etkinlik, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda yapıldı.

Uzmanlar tarafından anne adaylarına doğum süreci hakkında bilgi verilen programda, yeni doğum yapan annelere de uyarılarda bulunuldu.

Bilgilendirmenin ardından katılımcılar, diyetisyen, fizyoterapist, ebe ve doğuma hazırlık eğitmenleri eşliğinde egzersiz yaptı.

Programa katılan Fulden Taşan, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce doğum yaptığını söyledi.

Doğum öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki gebe okulunda eğitim aldığını belirten Taşan, "Doğumdan önceki son 3 ayım gebe okulu sayesinde çok güzel geçti. Kendimi güvende ve çok motive hissediyor, her hafta etkinlik ve dersleri bekliyordum. Doğum sonrası burada hep birlikte olmak çok keyifli bir deneyimdi." dedi.

Ebe Bilgen Pir de Anneler Günü'nü anneler ve gebelerle kutladıklarını ifade ederek, "Gebe okullarında yaptığımız konsepti buraya taşımaya çalıştık. Onları süreç boyunca destekleyerek hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlıyoruz. Artık her gebemizin bir koordinatör ebesi var." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
