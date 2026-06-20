Mersin'de Biber Gazlı Gaspet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Biber Gazlı Gaspet

20.06.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 2 şüpheli, biber gazı sıkarak bir kişinin çantasını gasbetti. Olay güvenlik kamerasında.

Mersin'de yüzüne biber gazı sıkılan kişinin çantasının 2 şüpheli tarafından gasbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde birisinin kafasında, diğerinin elinde kask olan 2 şüpheli, caddede yürüyen bir kişinin önünü keserek yüzüne biber gazı sıktı.

Kaçmaya çalışan kişi ile 2 şüpheli arasında kısa süreli arbede ve kovalamaca yaşandı.

Şüpheliler, durdurmaya çalıştıkları kişinin sırtındaki çantayı gasbederek olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, 2 şüphelinin, caddede yürüyen kişinin önünü kesip yüzüne biber gazı sıktıktan sonra çantasını gasbetmesi, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Mersin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Biber Gazlı Gaspet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı
Aydın’da sahte gıda operasyonu: 3,5 milyon liralık ürün ele geçirildi Aydın'da sahte gıda operasyonu: 3,5 milyon liralık ürün ele geçirildi
Demba Ba’nın yeni adresi belli oldu Demba Ba'nın yeni adresi belli oldu
İspanya Kralı ve veliaht prenses havada şov yaptı İspanya Kralı ve veliaht prenses havada şov yaptı

17:55
Görüşme ilk kez açıklandı A Milli Takım’dan Conte bombası
Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım'dan Conte bombası
17:37
Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
17:28
Ahmet Çakar’dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi
17:11
Barış Alper’den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
15:44
TÜRGEV’in 30. yıl dönümü programı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
TÜRGEV'in 30. yıl dönümü programı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 18:01:12. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Biber Gazlı Gaspet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.