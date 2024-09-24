Mersin\'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu

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MERSİN'in Mut ilçesinde çöp konteynerine bırakılmış yenidoğan bebek cesedi bulundu.

Meydan Mahallesi Meydan Cadddesi'nde çöpten hurda malzemeleri toplayan Cennet Sünbül, konteynerde bebek cesediyle karşılaştı. Sünbül'ün ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cennet Sünbül, "Çöpleri karıştırırken, çengelle bakayım derken, bir anda bebeğin gövdesi düştü. Kanlar içindeydi. Hemen 112'yi aradım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.