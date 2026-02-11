Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden "Dilde Telde Anadolu" Konseri

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Türk Halk Müziği Topluluğu, Kongre ve Sergi Sarayı'nda verdiği "Dilde Telde Anadolu" konseriyle, Mersinlilere coşkulu bir akşam yaşattı. Anadolu mozaiğinin eşsiz ezgilerinin yansıdığı konserde; Ankara'dan Antalya'ya, Konya'dan Kıbrıs'a kadar birçok yöreye ait parçalar seslendirilirken, sanatseverlerin türkülere hep bir ağızdan eşlik etmesi, akşamı unutulmaz hale getirdi.



Anadolu'nun birçok yöresinden onlarca parçanın Mersinlilerle buluştuğu akşamda, Büyükşehir'e mensup Türk Halk Oyunları Topluluğu'ndan dansçılar da sahne aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık yönetimindeki konserde; "Salın da Gel", "Eser Eser Sabah Yeli Kesilmez", "Mağusa Limanı", "Hastane Önünde İncir Ağacı", "Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor", "Ankara'da Yedik Taze Meyvayı" gibi sevilen türküler seslendirildi. Türkülerin ardından başlayan halay parçalarında vatandaşlar halay çekerek keyifli anlar yaşadı. Gecenin sonunda seslendirilen İzmir Marşı ile coşkulu bir kapanış gerçekleştirildi.

Sanal: "Önümüzdeki süreçte etkinliklerimiz devam edecek"

"Dilde Telde Anadolu" konserinin yurttaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını söyleyen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, "Eşlikleriyle ve ritimleriyle bizimle olan tüm müzikseverlere, emeğimizi onurlandırdıkları için çok teşekkür ederiz. Türk Halk Müziği koromuzun konserleri devam edecek. Bunun yanında Kent Orkestramızın 13 Şubat'ta Ajda Pekkan şarkıları ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara özel yapacakları keyifli bir konser Mersinlileri bekliyor. Onları, yine salonlarımızı doldurmaya, bizi yalnız bırakmamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Talşık: "Harika, dinamik, enerjik geçen bir konser yaşadık"

Çok keyifli bir konser gerçekleştirdiklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık, "Seyircimizin ve orkestramızın enerjisi çok güzeldi. Coşkulu bir konser gerçekleştirdik. Genel olarak aldığımız enerji çok iyiydi. Bu enerjiyle birlikte orkestramız ve seyircilerimiz adına şunu söyleyebilirim ki; harika, dinamik, enerjik geçen bir konser yaşadık" diye konuştu.

Yurttaşlar, unutulmaz bir akşam yaşadı

Konsere katılan yurttaşlar ise Mersin'de kültür ve sanat faaliyetlerine verilen önemden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Fatma Çetin: "Konser çok güzel geçti. İyi ki geldik. Biz emekliler için harikaydı. Çok duygulandım. Her yöreden türküleri dinlemek çok güzel oldu. Başkanımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz."

-Yusuf Özel: "Parçalar beni çok duygulandırdı, hepsi çok güzeldi. Semah'ta uçar gibi oldum."

-Sema Özdemir: "Bir arkadaşımızın davetiyle geldik. Çok beğendik. Biz de bir koro üyesiyiz. Eşim ve ben türküleri seviyoruz. Parçalar çok güzeldi, hepsine eşlik ettik."

-Günay Özdemir: "Mersin'deki koroları yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bu akşamki konser çok güzeldi. Belediye'nin her alanda olduğu gibi, bu alanda da faaliyetleri gayet güzel."

