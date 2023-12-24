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Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Mersin\'de dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
24.12.2023 - 10:33,  Güncelleme: 10:35
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Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtan ve internet sitelerine koydukları sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kimliği belirlenen 5 şüpheli, Mersin, İstanbul ve Bitlis'teki ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 4 cep telefonu, 3 banka kartı, 4 SIM kart ve harici bellek incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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