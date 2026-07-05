Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anne Adaylarına "Hamile Bakım Sütü" Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anne Adaylarına "Hamile Bakım Sütü" Desteğini Sürdürüyor

05.07.2026 15:10  Güncelleme: 15:33
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Hamile Bakım Sütü' projesi kapsamında 2021'den bu yana 98 bin paket süt anne adaylarına ulaştırıldı. Proje, gebelik süresince 45 günlük periyotlarla süt desteği sağlıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sağlıklı Nesillere Merhaba" sloganıyla sürdürülen "Hamile Bakım Sütü" projesi kapsamında 2021 yılından bu yana 98 bin paket süt anne adaylarına ulaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Hamile Bakım Sütü" projesi, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerine katkı sunmayı amaçlıyor. Mersin genelinde hamile kadınlara gebelik süresince 45 günlük periyotlarla ulaştırılan süt desteği, hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Selime Canlı, Mersin'de ikamet eden tüm anne adaylarının bu destekten faydalanabileceğini belirterek, "Tüm gebelik süresince 45 günlük periyotlarla verdiğimiz 12 paketin her birinde 1 litre süt bulunmaktadır. Bu mucizevi yolculuktaki tüm annelerimiz projemizden faydalanabilir. Tek yapmaları gereken, sağlık kuruluşlarından alınan ve hafta bilgisi yazan güncel gebelik raporunu, başvuru formuyla birlikte sistemimize yüklemek" dedi.

Başvuru sürecinin de oldukça kolay olduğunu vurgulayan Canlı, vatandaşların Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi veya 'mersin.bel.tr' adresi üzerinden başvuru formuna ulaşabileceğini kaydetti. Canlı, "13 ilçemizde bulunan toplam 28 teslimat noktasından kendilerine en yakın olanı seçerek, 12 paket sütten oluşan ürünlerini 45 günde bir teslim alabilirler. Bu destek, tüm hamilelik süresince devam etmektedir. Sosyal belediyecilik sadece hizmet sunmak değil, hayatın en kıymetli anlarında vatandaşlarımızın yanında olmaktır" ifadelerini kullandı.

Projeden faydalanan vatandaşlardan İlme Benek, "Hamile kaldığımdan beri Büyükşehir'den bu desteği 45 günde bir aldım. Şu an 9. ayıma gireceğim ve bu hizmetten çok memnunum" dedi.

Kader Arı ise yaklaşık iki aydır projeden yararlandığını ifade ederek, "Benim için çok ideal. 12 paket süt 45 gün yetiyor. Hamilelikte kalsiyum çok önemli olduğu için bol bol içiyorum. Gerçekten memnunum ve çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anne Adaylarına 'Hamile Bakım Sütü' Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika

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