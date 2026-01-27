Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmete Açtığı "Hanımevi", Kadınlara "Ev" Oluyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hanımevi" hizmeti; uzak mahalle ve köylerden, hastane ve resmi işlemler için merkeze gelen kadınlara güvenli, sıcak ve konforlu bir dinlenme alanı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hanımevi' hizmeti; uzak mahalle ve köylerden, hastane ve resmi işlemler için merkeze gelen kadınlara güvenli, sıcak ve konforlu bir dinlenme alanı sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Hanımevi', kırsal mahallelerden merkeze gelen kadınların günlük koşturma içinde nefes alabileceği güvenli bir alan oluşturuyor.

Hastane randevuları, tahlil süreçleri ve diğer resmi işlemler nedeniyle saatlerce merkezde kalmak zorunda kalan kadınlar, bu süre içinde 'Hanımevi'nde dinlenme ve sosyalleşme imkanı buluyor. Yazın sıcaktan, kışın soğuk ve yağmurdan korunarak, bu güvenli yerde çaylarını içip vakit geçirebilen kadınlar, sunulan hizmet ile kendilerini 'evlerinde gibi' hissettiklerini dile getiriyor.

"Hanımevleri; kadınlar için güvenli ve konforlu bir bekleme alanı"

Hanımevi'nin amacına ilişkin bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Başak Gökdal Bayraktar; Erdemli ve Tarsus'ta bulunan Hanımevleri'nin, özellikle uzak mahalle ve köylerden gelen kadınlar için önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirtti. Bayraktar, "Uzak köy ve mahallelerden merkeze gelen kadınlarımız, günlük işlerini tamamladıktan sonra çoğu zaman otobüs saatlerini beklemek zorunda kalıyor. Özellikle havaların soğuk ve yağmurlu olduğu dönemlerde bu bekleyiş çok zorlayıcı hale geliyor" dedi. Bu sebeplerden dolayı, Büyükşehir tarafından Hanımevi hizmetinin hayata geçirildiğini vurgulayan Bayraktar, "Kadınlarımızın yazın sıcakta, kışın soğukta dışarıda beklememeleri; güvenli ve konforlu bir ortamda çaylarını içip dinlenebilmeleri için bu merkezi oluşturduk. Burada kadınlarımız hem sosyalleşiyor, hem de bekleme sürelerini daha verimli şekilde değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Hanımevi'ne gelen kadınlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nebahat Sarı: "Eşim diyaliz tedavisi görüyor. Haftanın 3 günü hastaneye geliyoruz. Eşimi yatırdıktan sonra buraya geliyor, dinleniyor, sohbet ediyor ve tekrar hastaneye dönüyorum. Uzak yerden geldiğimiz için yoruluyoruz. Burada bir nefes alıyoruz. Yazın da sıcak olduğu için burada serinliyor, çayımızı içiyoruz."

-Ayşe Tezcan: "Uzak yerden geldiğimde, nerede vakit geçireceğimi bilemiyordum. Sokakta, pastanede oturmak zorunda kalıyordum. Böyle bir yerin olduğunu öğrenince 'Başkanımız ne kadar güzel düşünmüş' dedim. Hatta bazen sadece dinlenmek için bile uğruyorum. Geçen gün şekerim düştü, burada dinlenip kendime geldim. Özellikle soğuk ve yağmurlu günlerde Hanımevi'nin önemi daha iyi anlaşılıyor. Başta başkanımız olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ederiz."

-Nebahat Yıldız: "Burayı ilk kez bir tanıdığım tavsiyesiyle öğrendim. O gün çok memnun kaldım. Güler yüz, ilgi, hizmet… Annemi sürekli hastaneye getiriyorum. Geldiğimde de kendimi hemen buraya atıyorum. Burası bizim en güzel sığınağımız. Başkanımız bütün hizmetlerini dört dörtlük yapıyor. Bizim hem başkanımız hem abimiz hem de kardeşimiz; kısacası ailemizden biri."