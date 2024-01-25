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Mersin'de Karadut Üretimi ve İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Mersin'de Karadut Üretimi ve İhracatı Artıyor

Mersin'de alternatif ürün olarak üretilen karadut, kilosu 90 liradan, tanesi ise 2,5 liradan satılıyor. Silifke'de havaların sıcak geçmesinden dolayı şubat ayı ortasında hasadı yapılan karadutta hasat, bu yıl 1 ay erken başladı. Karadutlar özenle toplanıp paketlenerek Irak, Libya, Mısır ve Katar'a ihraç ediliyor. Üreticiler, karadutun doğal ve organik yollarla yetiştirildiğini vurgulayarak herkese tavsiye ediyor.

Mersin\'de Karadut Üretimi ve İhracatı Artıyor
25.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:18
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MERSİN'de alternatif ürün olarak üretilen karadut, kilosu 90 liradan, tanesi ise 2,5 liradan satılıyor.

Silifke'de havaların sıcak geçmesinden dolayı şubat ayı ortasında hasadı yapılan karadutta hasat, bu yıl 1 ay erken başladı. İlk hasatta kilosu 130 liradan alıcı bulan örtü altı erkenci karadutlar, hasadın artmasıyla kilosu 90 liraya düştü. Özenle toplanıp paketlenen karadutlar, Irak, Libya, Mısır ve Katar'a ihraç ediliyor. Serada günde yaklaşık 100 kilo ürün hasat ediliyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, yaklaşık bin dekarlık alanda, açık ve kapalı sahada dut yetiştirildiğini belirterek, "Çiftçimizden 80 ile 100 liradan alınıyor. Dekardan 2,5 ton toplamda 25 bin ton üretimimiz var. Yoğun işçilik gerektiriyor. Ailesi kalabalık olan, kendileri toplayanlar para kazanıyor" dedi.

'5 YIL ÖNCE KARADUTA YÖNELDİK'

Halise Sarıçalık, ilçedeki Atayurt Mahallesi'nde, domates ve çileğe alternatif olarak karadut üretimi yapmaya başladığını söyledi. Erkenci karadutun hasadı ve talebinden mutlu olduklarını belirten Sarıçalık, "Dut hasadımız ocak ayının 5'inde başladı. Bu üçüncü hasadımız. Artan maliyetlerden dolayı 5 yıl önce karaduta yöneldik. Çok hassas bir meyve, toplarken ezmememiz lazım. Yurt içinde İstanbul'a Ankara'ya, yurt dışında ise Irak, Libya, Mısır ve Katar'a gidiyor. 130 liradan başladık bu sene. Tanesi 2,5 liraya geliyor. Dış devletlerde 'aşk meyvesi' olarak geçiyormuş. Şu an talep çok fazla. Satışında hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Hasattan ve talepten memnunuz. Tamamen doğal, organik yollarla yetiştiriyoruz. İsteyen herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'PAKETLER HALİNDE SATIYORUZ'

Üretici Arzu Kaçmaz ise, "Karadutlarımızın hasadına başladık. Küçük paketler olarak satıyoruz, içerisinde 35- 40 tane oluyor. Şu an dutta ilk hasat ve fiyattan çok memnunuz. Ürünü satma sıkıntımız yok" dedi.

Kaynak: DHA
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Katar, Libya, Irak, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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