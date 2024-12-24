Mersin'de Kuvvetli Yağışlara Karşı Hazırlık: MESKİ Ekipleri İle Su Taşkınlarına Önlem

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(MERSİN)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu TİM'leri, çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı üzerine hızlıca organize olarak, harekete geçti. MESKİ yağmur suyu TİM'leri ile Büyükşehir ekipleri tüm ilçelerde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

MESKİ'nin hızlı müdahalesi sayesinde olası su baskınlarının önüne geçiliyor

Ekipler, özellikle kritik bölgelerde ve 'TEKSİN ALO 185' çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda çalışıyor. Yağmur suyu altyapısı yatırımlarına devam eden MESKİ, sürdürdüğü hat ve ızgara temizliği işlemleri ile yoğun yağışlarda yaşanabilecek olası su baskınları ve taşkınlarına karşı da tedbir alıyor.

MESKİ'nin şiddetli yağışta yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı geliştirdiği "Planlama, Takip ve Zamanında Müdahale Sistemi" ile su baskını ve taşkın gibi problemlerin önüne geçiliyor. Muhtelif cadde, sokak ve bulvarlarda meydana gelen su birikintilerine karşı hızlıca aksiyon alarak müdahale eden MESKİ ekipleri, sorunlu yerleri kısa sürede trafiğe uygun hale getiriyor.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, "Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarılar ve yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde etkili olacak yağışlar, yarın gece etkisini arttıracak şekilde devam edecektir. Bu süre zarfında MESKİ Genel Müdürlüğümüze ve Mersin Büyükşehir Belediyemize ait bütün ekipler sahada teyakkuz halinde olacaklardır. Vatandaşlarımıza, Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate almalarını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda TEKSİN ALO 185 çağrı merkezimizi aramalarını öneriyoruz" dedi.