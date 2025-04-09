Mersin'de Mola Evleri ile Özel Çocuklara Destek - Son Dakika
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Mersin'de Mola Evleri ile Özel Çocuklara Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mola Evleri ile özel çocukların gelişimine katkı sağlarken ailelere de nefes alma fırsatı sunuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alan çocuklar, sosyal becerilerini geliştiriyor ve özgüven kazanıyor.

09.04.2025 09:38  Güncelleme: 09:55
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mola Evleri ile ailelere kendilerine zaman ayırabilme fırsatı sağlarken, özel çocukların gelişimine katkı sunmaya da devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların ve ailelerinin yanlarında olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açtığı merkezler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan ve fırsat eşitliği sunan Büyükşehir; Mola Evleri ile de ailelere, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunuyor. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor.

Kısa bir mola ile ailelere nefes alma ve kendilerine zaman ayırma olanağı sağlayan Mola Evleri, ebeveynlerin günlük yaşamlarını daha kolay ve verimli hale getirirken, özel çocukların hak ettiği desteği görmesini de sağlıyor. Sabahları evlerinden alınan özel çocukların yemeği ve eğitimi ücretsiz bir şekilde merkezde karşılanırken, gün sonunda çocuklar tekrar evlerine bırakılıyor.

"Aileler çocuklarını güvenle Mola Evi'ne bırakırken, günlük işlerini halledebiliyor"

Tarsus Mola Evi'nin 2021 yılında hayata geçtiğini söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Nüzhet Taş, 60 ayını dolduran özel gereksinimli çocukların Mola Evleri'nde sosyalleşmesini hedeflediklerini belirterek, "Aileler çocuklarını buraya güven içinde bırakıyorlar. Burada çocuklarımızla zeka oyunları, sosyalleşmelerini sağlayacak etkinlikler, parkımızda açık hava etkinlikleri gibi aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Temel amacımız, çocuklarımızın birbiriyle kaynaşması. Mola Evi'nden; 60 ayını doldurmuş, öz bakım becerilerini yerine getiren ve iletişim kurabilen tüm özel çocuklar faydalanabilmektedir" dedi.

Ailelerin, çocuklarının engelli raporları ile birlikte Mola Evi'ne gelerek başvuru yapabileceklerini sözlerine ekleyen Taş, "Özel gereksinimli çocukları olan aileler, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir yer bulamıyor ve işlerini halledemiyor. Mola Evi'nin temel amacı; aileler çocuklarını buraya gönül rahatlığıyla bırakırken, bu sürede diğer işlerini yerine getirebilmelerini sağlamak" diye konuştu.

Tarsus'ta bulunan Mola Evi'ni çevresinden duyduğunu anlatan anne Sabire Tor, kızı Nesli Nisa'nın Mola Evi'nde çok güzel aktiviteler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "İyi ki kızımı buraya getirmişim. Kızım burada çok eğleniyor. 4 senedir buraya geliyor. Kızıma, 'Anneciğim Mola Evi'ne gitmek istiyor musun?' diye sorduğumda çok heyecanlanıyor. İçim çok rahat bir şekilde kızımı buraya bırakıyorum ve eve güler yüzle geldiğini görüyorum" dedi. Mola Evi hakkında kızıyla birlikte bir slogan oluşturduklarını da kaydeden Tor, "Nesli Nisa ile sloganımız; 'Anneler dinlensin, çocuklar eğlensin' " ifadelerini kullandı.

Mola Evi'nden faydalanan özel çocuklar ise şunları söyledi:

- Kerem Özdemir: "Mola Evi'nde boyama ve resim yapıyoruz. Yemeğimizi yiyerek, güzel havada arkadaşlarımla bahçeye çıkıyoruz. Burada çok mutluyum."

-Sudenaz Eren: "Boyama, resim, bileklik, kolye yapıyorum. Mola Evi'ne kardeşimle birlikte geliyorum. Zaman çok keyifli geçiyor. Mola Evi'ni çok seviyorum."

-Beyza Günsoy: "Burada film izliyoruz. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Öğretmenler çok ilgili. Annem, ben buraya geldiğimde çok mutlu oluyor. Çünkü burası çok eğlenceli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Mola Evleri ile Özel Çocuklara Destek - Son Dakika

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