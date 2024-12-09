MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletin çarptığı Döndü Dal (80) hayatını kaybetti.
Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.T. (22) idaresindeki 33 AYT 663 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Döndü Dal'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Dal'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Dal, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Motosiklet Kazasında 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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