Mersin'de Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Tutuklandı

Mersin\'de Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sürücünün motosikletin üzerinden geçmesi sonucu tutuklandı, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçen sürücü tutuklandı.

Çağdaşkent Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Muhammet Raşit Y'nin (20) kullandığı 34 KVA 057 plakalı otomobil, ani manevrayla sola dönüş yaparken karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 CKP 09 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişi yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen sürücü, kaputtaki çocuğu indirip yeniden direksiyon başına geçti.

Otomobiliyle yerde yatan 2 yaralının üzerinden geçen ve kendisini durdurmaya çalışan bir vatandaşa hafif şekilde çarpan zanlı, bölgeden uzaklaştı.

Olayı fark edip yaralıların yardımına koşanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü, Güneykent Mahallesi'nde yakaladı.

"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan kaydı bulunduğu belirlenen zanlıya, "kaza yerinden ayrılmak" ve "sola dönüş kurallarına uymamak" suçlarından 47 bin 246 lira ceza kesen ekipler, ehliyetine 2 yıl süreyle el koydukları sürücünün otomobilini trafikten men etti.

Polis merkezine götürülen Muhammet Raşit Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Otomobil, Mersin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular
Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı

20:50
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:51
SPD’li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip
SPD'li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
18:28
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 21:23:40. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.