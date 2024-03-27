Mersin\'de Sigara Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişinin adresine operasyon düzenlendi.
Aramalarda 1090 paket kaçak sigara ve 51 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmaya götürüldü.
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni itfaiye binasının tamamlandığını ve hizmete açıldığını duyurdu. 4 bin metrekare alana inşa edilen tam donanımlı bina, dinlenme alanları, idari birimler, spor birimi ve koordinasyon merkezi gibi özelliklere sahip. Yenihizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapı olarak tasarlandı.
Erzurum'da bir grup genç, teravih namazına gelen çocuklara çikolata sürprizi yaparak onları sevindirdi. Ulu Cami'de namaz çıkışında ayakkabılıklara bırakılan çikolataları gören çocuklar, gençlerin dayanışma ve birlik mesajını anladı. Gençler, çocukların mutluluğu için böyle bir fikir ortaya attıklarını belirtti.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi. Operasyonlarda toplamda 107 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu, kaçak sigara, elektronik sigara, alkol ve cep telefonu gibi birçok kaçak ürün ele geçirildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği Drago'nun komşularının köpeği Leo'yu öldürmesiyle ilgili açıklama yapan avukat Sevde Canik, elde edilecek tüm tazminatın sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirtti. Canik, olayın önlenmesi için köpekte tasma ve ağızlık olması gerektiğini vurguladı.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'ın Gürköy ve Kargınkürü Mahallesi sakinleriyle buluşarak bölgenin sorunlarını dinledi. Aras, içme suyu sorununu çözme sözü verdi ve sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı. Ayrıca, refakatçi evi ve çocuk kreşi gibi projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Payas ilçesinde bir iş merkezinin 4. katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap okuyanlara ödül verildi. Programda, 2023 yılında en çok kitap okuyanlar Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından ödüllendirildi. Kaymakam Bakkal, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak, ödül alan kişilere teşekkür etti. Ödüller, çocuk, genç, yetişkin ve 65 yaş üstü kategorilerinde en çok kitap okuyanlara verildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyünde yapılan devriye faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklu göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan polis ekipleri, bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 107 kişi de yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan bin 305 askere bilgi aktarımı gerçekleştirdi. 'Narko Rehber, Uyuma ve Narvas Uygulaması' projesi ve narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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