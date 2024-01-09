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Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
09.01.2024 - 10:55,
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MERSİN'de, ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda, çok sayıda silaha da el koyuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde, 3 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını ve elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, elde edilen delillerle operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerindeki aramalarda, 2 makineli tabanca, 1 tabanca, 4 şarjör, 41 tabanca mermisi, 63 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ve 5 cep telefonu ile suçtan elde edilen 25 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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