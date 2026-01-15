Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Stantlarında, Kadın Emeği Vitrine Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Stantlarında, Kadın Emeği Vitrine Çıkıyor

15.01.2026 09:41  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Kent Meydanı'nda kurulan üretici kadın stantlarıyla evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sunan kadınlara hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de emeklerini görünür kılıyor. Kadınlar, bu sayede sosyalleşiyor ve ürülerini doğrudan tüketicilere ulaştırma fırsatı elde ediyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Kent Meydanı'nda kurulan üretici kadın stantlarında; evlerinde ürettikleri ürünleri satışa  sunan kadınlar emeklerini görünür kılarken, aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Gıda ürünlerinden el sanatlarına kadar birçok alanda üretim yapan kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkandan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen üretici kadın stantları, el emeğiyle üretim yapan kadınlara hem görünürlük hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Büyükşehir'in sunduğu imkan sayesinde birçok üretici kadın, yıllardır emek verdiği uğraşlarını daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buluyor. Üretici kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu imkan sayesinde sosyalleşiyor ve üretimlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabiliyor.

Büyükşehir üretici kadın stantları, üreten hanımlara gelir kapısı oluyor

Stantlarda ev yapımı lezzetleriyle yer alan üreticilerden İlmiye Şeker; içli köfte, çiğ köfte, mantı ve çeşitli tatlılar hazırladığını belirterek, "Tüm ürünlerimi tamamen doğal şekilde, evimde hazırlıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanı açması, ev hanımları için çok büyük bir katkı. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir başlangıç ve devamının geleceğine inanıyorum" dedi.

Üretici kadın stantlarının kendisi için önemli bir gelir kapısı olduğunu vurgulayan Hamiyet Altınkaynak, yaz aylarında memleketi Niğde'de hazırladığı ürünlerini, kışın Mersin'e getirdiğini ve meyve kuruları, pekmez, salça, tarhana, sirke ile turşu çeşitleri sattığını belirtti. Altınkaynak, "Eşim emekli ve bir kızım okuyor. Bu sayede evimin geçimine destek oluyorum. Yerimiz yeni olduğu için müşteri sayısı henüz az, ama zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Üretici kadın stantlarında el emeği takılarını satan Sinem Arslan da hemşire olduğunu, ancak atanamadığı için bu alanda üretime yöneldiğini söyledi. Arslan, "Doğal taşlardan tespih, bileklik ve kolyeler yapıyorum. Belediyemizin sunduğu bu imkan sayesinde, haftada bir gün de olsa eve katkı sağlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

El sanatları alanında üretim yapan Nalan Erozan ise örgü, dokuma ve zincir işi tekniklerini bir arada kullandığı ürünlerini stantta sergilediğini belirtti. Ürünlerin tamamen el emeği olduğunu vurgulayan Erozan, "Evde ürettiğimiz ve görünmeyen kadın emeği burada vitrine çıkıyor. İnsanların ürünlerimizi beğenmesi, nasıl yaptığımızı sorması bizi çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi de bu emeği görünür kılıyor. Bunun için çok memnunuz" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çankaya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Stantlarında, Kadın Emeği Vitrine Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:43:34. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Stantlarında, Kadın Emeği Vitrine Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.