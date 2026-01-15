Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Stantlarında, Kadın Emeği Vitrine Çıkıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Kent Meydanı'nda kurulan üretici kadın stantlarında; evlerinde ürettikleri ürünleri satışa sunan kadınlar emeklerini görünür kılarken, aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Gıda ürünlerinden el sanatlarına kadar birçok alanda üretim yapan kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkandan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen üretici kadın stantları, el emeğiyle üretim yapan kadınlara hem görünürlük hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Büyükşehir'in sunduğu imkan sayesinde birçok üretici kadın, yıllardır emek verdiği uğraşlarını daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buluyor. Üretici kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu imkan sayesinde sosyalleşiyor ve üretimlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabiliyor.

Büyükşehir üretici kadın stantları, üreten hanımlara gelir kapısı oluyor

Stantlarda ev yapımı lezzetleriyle yer alan üreticilerden İlmiye Şeker; içli köfte, çiğ köfte, mantı ve çeşitli tatlılar hazırladığını belirterek, "Tüm ürünlerimi tamamen doğal şekilde, evimde hazırlıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanı açması, ev hanımları için çok büyük bir katkı. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir başlangıç ve devamının geleceğine inanıyorum" dedi.

Üretici kadın stantlarının kendisi için önemli bir gelir kapısı olduğunu vurgulayan Hamiyet Altınkaynak, yaz aylarında memleketi Niğde'de hazırladığı ürünlerini, kışın Mersin'e getirdiğini ve meyve kuruları, pekmez, salça, tarhana, sirke ile turşu çeşitleri sattığını belirtti. Altınkaynak, "Eşim emekli ve bir kızım okuyor. Bu sayede evimin geçimine destek oluyorum. Yerimiz yeni olduğu için müşteri sayısı henüz az, ama zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Üretici kadın stantlarında el emeği takılarını satan Sinem Arslan da hemşire olduğunu, ancak atanamadığı için bu alanda üretime yöneldiğini söyledi. Arslan, "Doğal taşlardan tespih, bileklik ve kolyeler yapıyorum. Belediyemizin sunduğu bu imkan sayesinde, haftada bir gün de olsa eve katkı sağlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

El sanatları alanında üretim yapan Nalan Erozan ise örgü, dokuma ve zincir işi tekniklerini bir arada kullandığı ürünlerini stantta sergilediğini belirtti. Ürünlerin tamamen el emeği olduğunu vurgulayan Erozan, "Evde ürettiğimiz ve görünmeyen kadın emeği burada vitrine çıkıyor. İnsanların ürünlerimizi beğenmesi, nasıl yaptığımızı sorması bizi çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi de bu emeği görünür kılıyor. Bunun için çok memnunuz" dedi.