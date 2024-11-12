Mersin'de "Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı" Projesinin Yol Haritası Oluşturuldu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın "Yeşil Bir Gelecek için Liman Şehirleri Ortaklığı" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Mersin ve Klaipeda'nın hem kıyı hem de liman kenti olması sebebiyle, her iki şehrin de çevre ve iklim olumsuzluklarına karşı kıyı direncini artırmayı amaçlayarak yol haritası oluşturulmasını hedeflediği projede sona gelindiği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme II (Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme) hibe programı TTGS-II kapsamında hibe almaya hak kazandığı "Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Divan Otel'de gerçekleştirilen toplantıya; Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra, projenin paydaşlarından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) temsilcileri ile birlikte çok sayıda oda, vakıf ve dernek temsilcisi katılım sağladı. Açılış konuşmaları ile başlayan programda projenin paydaşlarından; Klaipeda Şehir Belediyesi, Klaipeda Üniversitesi, MTSO ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden birer temsilci konuşma yaptı ve ardından sunumlara geçildi.

Toplantıda 12 ay önce başlatılan, hem kıyı hem de liman kenti olan Mersin ve Klaipeda'nın iklim ve çevre konusunda yaşadığı olumsuzlukların ve problemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği, kıyı direncinin de artırılmasının amaçlandığı projede sona gelindiği ifade edildi. Şimdiye kadar karşılıklı ülke ziyaretleri ve saha gezileri ile iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyen yetkililer, çalıştay ve etkinliklerden elde ettikleri bulguları katılımcılarla paylaştı. Projenin ana çıkış amacından hareketle elde edilen verilerle oluşturulmak istenen yol haritası da toplantıda ortaya konuldu.

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sebep olduğu olumsuzlukların her geçen gün daha da arttığını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, "Böyle bir gerçeklik karşısında, sürdürülebilir, sağlıklı bir çevre bilinci oluşturmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmak en temel sorumluluklarınız arasındadır. Bu bilinç ve farkındalıkla, Başkan'ımız Sayın Vahap Seçer 2019'dan bu yana pek çok örnek proje ve yatırım uygulamalarını hayata geçirdi" dedi.

Büyükşehir'in sürdürülebilir çevreci uygulamalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını, bu memnuniyetin de kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Özdemir; Mersin'in iklimi, coğrafyası, tarihi dokusu ve konumu itibatıyla çok güzel bir kent olduğunu vurguladı. Özdemir, "Bu bir kapanış toplantısı olarak görülse de, her kapanış yeni bir açılışa gebedir. Bu toplantının çıktılarını en güzel şekilde değerlendireceğiz. Yönetimimizde bunları uygulayacağız ve yeni projelerle yola çıkacağız" diye konuştu.

Mersin'in coğrafyası ve konumu itibari ile çok kıymetli bir kent olduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir de şöyle konuştu:

"Litvanya ile ortak yürüttüğümüz projemizi başarıyla sonuçlandırdık"

"Mavi ve yeşil renklerin hakim olduğu bölgemizde, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede mutlu, huzurlu ve memnuniyetle yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak, çevre konusunda birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bütün kurum, kuruluşlar ve STK'larla iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında sürekli proje arayışı içerisindeyiz. Bu konuda da başarılı ilişkilerimizi her geçen gün artırmayı hedefliyoruz. Bu uygulamaları kentimize kazandırmak amacıyla Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamaları yerinde görerek, ilimiz koşullarına uygun olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Litvanya'nın Klaipeda Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz bu projemizi de başarıyla sonuçlandırdık."

Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri ile iklim değişikliği konusunda çalışma ve projeler ürettiklerini dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, "Böyle çalışmalar bizlere yol gösterici ve aydınlatıcı oluyor. Aynı zamanda bunun ortaklık şeklinde yapılması da güç birliğini getiriyor. Çok mutluyuz. Farklı kültürlerin bir araya gelmesi tüm dairelere yeni bir vizyon ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Çalışmalarımızda da fark yaratıyor" ifadelerini kullandı.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Devrim Tezcan, her iki liman kentinin de benzer problemlerle karşı karşıya kaldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Biz burada her iki tarafın, özellikle de Mersin kıyılarının kırılganlığını inceledik"

"Biz burada her iki tarafın, özellikle de Mersin kıyılarının kırılganlığını inceledik. Bu kırılganlık karşısında neler yapılabilir, Klaipeda'da neler yapılmış, bizim buradaki iyi uygulamalardan yola çıkarak orada neler yapılabilir diye tartıştık. Bu yol haritasının daha başlangıç noktasındayız. İlk aşamada sorunun farkına varmak ve paydaşları bu işin içerisine dahil etmekle birlikte, Mersin'de alınabilecek en uygun önlemlerin belirlenmesi aşamaları var. Bunlardan sonra uygulama aşamasına geçeceğiz."

"Proje sayesinde iki liman şehri olarak güzel bir dostluk geliştirdik"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Proje Uzmanı Ayşe Nur Arslan ise "İki şehrin de liman kenti olması ve Klaipeda'nın Baltık, Mersin'in de Akdeniz'e kıyısı olması sebebiyle sorunlarımız hemen hemen ortaktı. Bu anlamda, iklim değişikliği ve kıyı dirençliliği konusunda bir yol haritası hazırlamaya karar verdik. Karşılıklı saha gezileri yaptık. Bu gezilerde iklim değişikliği ile ilgili yaptığımız iyi uygulama örneklerini birbirimize gösterdik. Birlikte güzel bir dostluk geliştirdik" dedi.