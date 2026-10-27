Mersin\'in Mut ilçesinde kayıp kadın çobanın cansız bedeni çalılık alanda bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde kayıp kadın çobanın cansız bedeni çalılık alanda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde çobanlık yapan kadın, 25 Ekim'de eve dönmeyince eşi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, Kürtçü Mahallesi Çakal Tepesi Yenisu mevkisinde kadın çobanın cansız bedenini çalılık alanda buldu; cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan kadın çoban çalılık alanda ölü bulundu.
İlçede çobanlık yapan Nesrin Candan'ın 25 Ekim'de eve dönmemesi üzerine eşi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kürtçü Mahallesi Çakal Tepesi Yenisu mevkisinde arama başlattı.
Çalışmalar sonucunda Nesrin Candan'ın cansız bedeni bölgedeki çalılık alanda bulundu.
Kadının cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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