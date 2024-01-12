 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle kaldırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle kaldırılıyor

Mersin sahilinde sergilenen ve Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi, nem ve deniz suyuna maruz kalması sonucu çürümeye başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geminin çürüdüğünü tespit ederek Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi ekipleri ise geminin hurdaya çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle kaldırılıyor
12.01.2024 - 14:17,
Abone Ol

Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle bulunduğu bölgeden kaldırılıyor.

Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen ve 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirilen gemi, düzenli olarak bakımının yapılmasına rağmen nem ve deniz suyuna maruz kalması yüzünden çürümeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durumu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirdi. Uzmanların yaptığı incelemede geminin çürüdüğü tespit edildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi ekipleri tarihi geminin sökülerek hurdaya çıkarılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kıbrıs Barış Harekatı, Teğmen, Mersin, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle kaldırılıyor - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement