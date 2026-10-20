Mersin Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını Aziz Sancar'ın dersiyle açtı - Son Dakika
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Mersin Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını Aziz Sancar'ın dersiyle açtı

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Mersin Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını Aziz Sancar\'ın dersiyle açtı
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Mersin Üniversitesinde 2026-2027 akademik yılı, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın dersiyle açıldı. Sancar, yeni ve henüz yayınlanmamış araştırmasını ilk kez burada sundu ve gençlere çok çalışıp emek vermelerini söyledi.

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) 2026-2027 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar'ın dersiyle başladı. Sancar, "Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Bunun başka yolu yok" dedi.

MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Törenine, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Türk akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İlginin yoğun olduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi müzik dinletisi sundu. Törende üniversitenin son 4 yıldaki akademik, idari ve sosyal gelişimini gösteren kısa video gösterimi gerçekleştirildi.

'DÜNYANIN HER YERİNDE BEN TÜRK'ÜM DİYORUM'

Törende konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Vatan, Millet, Sakarya sözlerini aşırı kullanıyoruz ama şu bir gerçek ki ben 45 yıldır Amerika'dayım. Burada, Amerika'da ve dünyanın her yerinde 'Ben Türk'üm' diyorum. Ben Türk'üm. Bilimin milleti yoktur fakat bilim insanının milleti vardır. O bakımdan ben de onu söyleme isteği duydum ve onunla gurur duyuyorum. Gençlere demek istediğim, bunun kısa yolu yoktur. Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Bunun başka yolu yok. Eğer istiyorsanız yaparsınız. Hepinize bana bu onuru verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Mardin Savurluyum. Ailem epey yıl önce Mersin'e göç etti. O yüzden hem Mardin hem Mersin memleketim sayılır. Burada sizlerle konuşmak, bu sevincimi ortaklaşa paylaşmak benim için onur. Onun için çok sağ olun. Başarılar dilerim" diye konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar daha sonra yeni ve henüz yayınlanmamış araştırmasını ilk kez Mersin Üniversitesi'nde sundu. Konuşmaların ardından Mersin Valisi Atilla Toros ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından Sancar'a günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.

İSMİ BİLİM MERKEZİNE VERİLDİ

Katılımcılar daha sonra Sancar'ın adının verildiği Prof. Dr. Aziz Sancar İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni gezdi.

Kaynak: DHA
Mersin ÜniversitesiAziz SancarEğitimGüncelSon Dakika

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