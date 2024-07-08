Mersin ve İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin ve İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin ve İstanbul\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan ve yurt dışına çıkmalarını sağlayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda doküman ele geçirildi.

08.07.2024 10:07
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Mersin ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındırdıktan sonra da yurt dışına çıkmalarını sağlayan 5 şüphelinin kimliği ve ikametleri tespit edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin'in Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin ve İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin ve İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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