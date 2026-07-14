Merve Erbek Gözyaşlarıyla Defnedildi

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'in Derik ilçesinde evde tabancayla başından vurulmuş halde bulunup, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren Merve Erbek'in cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alındı. Erbek'in cenazesi, Derik ilçesine bağlı Pirinçli Mahallesi'ne getirildi. Erbek, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),
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