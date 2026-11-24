BERLİN, 24 Kasım (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ve Ukrayna, Rusya, Avrupa ve ABD'nin katılımıyla danışmanlar düzeyinde barış görüşmelerinin yakında gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

Merz pazartesi günü Almanya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısı düzenledi.

Merz, Rusya'nın görüşmelere katılmasını umduğunu belirterek, Ukrayna'nın NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantilerine ihtiyaç duyacağını ve bu tür garantilerin NATO üyeliğine oldukça yakın bir nitelik taşıdığını ifade etti.

Rutte ise öncelikle gerçek barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, Avrupalı ortakların ABD ve Ukrayna ile yakın koordinasyon içinde olduklarını ve ortak bir tutum sergilediklerini söyledi.