Merz: İran'ın Nükleer Programı Denetim Altında Sona Ermeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz: İran'ın Nükleer Programı Denetim Altında Sona Ermeli

18.05.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman Başbakanı Merz, İran'ın askeri nükleer programının sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın askeri nükleer programının uluslararası denetime açık biçimde tamamen sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Friedrich Merz, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tahran yönetiminin bölgeyi ve tüm dünyayı rehin almaması gerektiğini savunan Merz, "Askeri nükleer program, denetlenebilir bir şekilde sonlandırılmalıdır. İsrail'e ve bölgedeki müttefiklerimize yönelik hiçbir saldırı olmamalıdır." dedi.

Merz, İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nda serbest ve ücretsiz geçişi yeniden garanti altına alması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğüne işaret eden Merz, görüşmede iki temel konunun ele alındığının altını çizdi.

Alman Başbakan, bunlardan ilkinin İran'daki savaş ve atılabilecek adımlar olduğunu, ikinci başlığın ise Ukrayna'daki gelişmeler ve izlenecek yol haritası olduğunu ifade etti.

Görüşmenin "çok iyi ve dostane" geçtiğini dile getiren Merz, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi'nde görüşmelerin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Rusya müzakereye hazır olmalı

Merz, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olup olamayacağına ilişkin soruya, kamuoyu önünde isimler üzerinden spekülasyon yapmayacağını ve önemli olanın Rusya'nın müzakere masasına oturmaya hazır olması olduğunu söyledi.

Görüşmelerin, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna ile Rusya arasında yürütülmesi gerektiğini kaydeden Merz, bunun için öncelikle çatışmaların durması gerektiğini vurguladı.

Merz, Rusya'nın şimdiye kadar yapılan her müzakere teklifine Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik saldırıları artırarak yanıt verdiğini belirterek, "Buna bir son verilmelidir. Görüşmelerin yapılabilmesi için ön koşul budur." diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Radev

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ise Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmek için daha net bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Avrupa'nın giderek daha fazla savunma ve rekabetçiliğe odaklandığını ifade eden Radev, buna rağmen uyum politikası ile ortak tarım politikasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Radev, Avrupa Birliği'nin (AB) çok yıllı mali çerçeve planlamasına ilişkin yeni mekanizmaya da değinerek, Bulgaristan'ın özellikle avroya geçiş sürecindeki ek maliyetler nedeniyle iki kat fazla katkı payı ödeme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Bununla ilgili endişelerini dile getirdiklerini kaydeden Radev, diyalog ve ortak akıl yoluyla dengeli bir çözüm bulunabileceğine inandığını kaydetti.

Bulgaristan Eurodrone üretimine hazır

Bulgar savunma sanayisinin büyük Avrupa projelerinde yer alabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Radev, Alman savunma şirketi Rheinmetall ile yürütülen işbirliklerinin buna örnek olduğunu ifade etti.

İnsansız hava aracı (İHA) ve anti-dron sistemleri üretiminde Bulgaristan'ın önemli ilerleme kaydettiğini savunan Radev, Almanya ve Fransa arasında yürütülen "Eurodrone" projesinin başarısızlıkla sonuçlandığını ancak aynı sınıfta bir insansız hava aracının Bulgaristan tarafından üretilmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Savunma alanında yapay zekanın öneminin giderek arttığını da vurgulayan Radev, bir Alman şirketinin Bulgaristan'da devasa bir fabrika kurulmasına yönelik büyük bir ortak proje üzerinde çalışıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: İran'ın Nükleer Programı Denetim Altında Sona Ermeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:41:39. #7.13#
SON DAKİKA: Merz: İran'ın Nükleer Programı Denetim Altında Sona Ermeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.