Friedrich Merz, Holokost sorumluluğunu kabul etmeyen Müslüman göçmenlerin ülkeden ayrılmasını istedi - Son Dakika
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Friedrich Merz, Holokost sorumluluğunu kabul etmeyen Müslüman göçmenlerin ülkeden ayrılmasını istedi

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Friedrich Merz, Holokost sorumluluğunu kabul etmeyen Müslüman göçmenlerin ülkeden ayrılmasını istedi
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4 yorum

Berlin'de Yahudi spor etkinliği Maccabiah'nın sporcularını kabul eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Holokost nedeniyle taşıdığı tarihi sorumluluğun İslam ülkelerinden gelenleri de aynen bağladığını vurguladı. Merz, bu sorumluluğa uymayanların Almanya'dan ayrılması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın Holokost karşısındaki tarihi sorumluluğuna uymayan Müslüman göçmenlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Şansölye Merz, İsrail'de 4 yılda bir düzenlenen Yahudi spor etkinliği "Maccabiah"a katılan sporcuları Berlin'de kabul etti.

İSLAM ÜLKELERİNDEN GELENLER İÇİN DE GEÇERLİ

Burada yaptığı konuşmada Almanya'nın Holokost karşısındaki sorumluluğuna işaret eden Merz, "İslam ülkelerinden Almanya'ya gelenler için de ülkemizin bu tarihsel sorumluluğu, birebir aynı şekilde geçerlidir. Buna uymayanların ülkemizi terk etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

1985'TEKİ TARİHİ KONUŞMAYI HATIRLATTI

Merz, eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizaecker'in 1985'te Federal Meclis'te yaptığı bir konuşmada gençlerin geçmişte yaşananlardan sorumlu olmadığını, ancak tarihin bundan sonra nasıl şekilleneceğinden sorumlu olduğunu söylediğini anımsatarak, "Ve bu, tüm Alman toplumu için geçerlidir. Bu vesileyle şunu da eklemek isterim; Bu, Almanya'ya gelen göçmenler için de geçerlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
Okurların en beğendiği yorum

“Faşist kafalar”

Tüm yorumlar (4)
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Ercan ozcan Ercan ozcan:
    Faşist kafalar 3 0 Yanıtla
  • ergunnakliye ergunnakliye:
    kafayı yemiş artık boğazına kadar pisliğe batmış 2 0 Yanıtla
  • gd dg gd dg:
    Bunlar bu gidişle ataları diktatör hitlerde müslüman dı deseler hiç şaşmamak gerek 0 0 Yanıtla
  • Halil aykır Halil aykır:
    Yani holocost yaptığımız gibi islamacost da yapaniliriz,yapmadan canınızı kurtarın diyor. 0 0 Yanıtla
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