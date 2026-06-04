Meslek Liseleri Festivali Siirt\'te Gerçekleştirildi

Siirt'te Meslek Liseleri Tanıtım ve Kariyer Festivali düzenlendi.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde düzenlenen festivalde açılan stantlarda, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren 16 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri, atölye çalışmaları, öğrenci projeleri ve mesleki alanlara ilişkin uygulamalar yer aldı.

Festivale katılan İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, mesleki ve teknik eğitimin ülkenin kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek alanlarını tanımalarının kariyer planlamaları açısından büyük değer taşıdığını belirten Saz, meslek liselerinin üretim, istihdam ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli bir rolü olduğunu, festivalin öğrencilerin geleceklerine yön vermelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Gün boyunca devam edecek festivalde ziyaretçiler, bilişim teknolojilerinden metal teknolojisine, elektrik-elektronikten yiyecek-içecek hizmetlerine, moda tasarımından motorlu araçlar teknolojisine kadar birçok alanda gerçekleştirilen uygulamaları yakından inceleme fırsatı bulacak.