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Mesut Öztürkmen adli kontrol şartıyla tahliye edildi - Son Dakika
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Mesut Öztürkmen adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle hapis cezası istenen Mesut Öztürkmen adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, sanığa yurtdışı çıkış yasağı ve haftalık imza verme şartı getirdi.

Mesut Öztürkmen adli kontrol şartıyla tahliye edildi
15.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:33
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Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapsi istenen Mesut Öztürkmen adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları solanda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Öztürkmen'in tutuklulukta geçirmiş olduğu 3 yıllık süre, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesini talep etti.  Anna Butim'in avukatı suç vasfının değişme ihtimalinin söz konusu olmadığını belirterek, "Eğer mahkemeniz sanığı tahliye ederse bu müvekkilimin ölüm fermanını imzalamak olacaktır" dedi.

"SUÇA MEYİLLİ BİRİ DEĞİLİM"

Mesut Öztürkmen ise, "Ben çok pişmanım. Cezaevindeyken zaten boşandım. Söz veriyorum ona yaklaşmayacağım. Ben suça meyilli biri değilim. Hayatımda gördüğüm ilk hakim sizsiniz, daha önce herhangi bir suç da işlemedim" dedi.

Mahkeme, sanığın yurtdışı çıkış yasağı ve her hafta imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

15 Ocak 2021'te gerçekleşen olayın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı. İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi. İddianamede şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi. Öztürkmen'in 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: DHA
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