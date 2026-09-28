Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış, 40-60 km rüzgar için uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış, 40-60 km rüzgar için uyardı

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Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz\'de kuvvetli yağış, 40-60 km rüzgar için uyardı
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MGM, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği, sıcaklıkların azalacağı ve dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile bazı illerde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Ayrıca, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminine göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalması, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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