10 Nisan'da Yurt Genelinde Aralıklı Yağış ve Düşük Sıcaklıklar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan hava durumu tahminlerine göre, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtiliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerde olumsuz şartlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor, bu nedenle rüzgar uyarısı da bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmakta, üreticilerin tedbir alması öneriliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi mevcut.

Bölgesel olarak, Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'da yağışlar yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak, Ankara ve Eskişehir'de buzlanma ve don riski bulunuyor. Karadeniz'de kıyılar yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'da yağışlar yerel kuvvetli olacak, rüzgar kuvvetli esecek ve çığ tehlikesi devam edecek. Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, bölgenin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak.