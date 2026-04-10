Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Nisan'da Yurt Genelinde Aralıklı Yağış ve Düşük Sıcaklıklar Bekleniyor

10.04.2026 07:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan hava durumu tahminlerine göre, birçok bölgede aralıklı yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar ve rüzgar uyarıları mevcut.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan hava durumu tahminlerine göre, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtiliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerde olumsuz şartlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor, bu nedenle rüzgar uyarısı da bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmakta, üreticilerin tedbir alması öneriliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi mevcut.

Bölgesel olarak, Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'da yağışlar yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak, Ankara ve Eskişehir'de buzlanma ve don riski bulunuyor. Karadeniz'de kıyılar yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'da yağışlar yerel kuvvetli olacak, rüzgar kuvvetli esecek ve çığ tehlikesi devam edecek. Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, bölgenin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Çiftçilik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 07:22:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.