Metin Gürak Anadolu-2025 Tatbikatında

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilen 19 ülkenin fiili olarak, 3 ülkenin gözlemci olarak katıldığı Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı'na iştirak etti. Tatbikatın görüntüleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.