Metin Yamalı Hanönü Belediye Başkanlığına başladı - Son Dakika
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Metin Yamalı Hanönü Belediye Başkanlığına başladı

Metin Yamalı Hanönü Belediye Başkanlığına başladı

MHP'den Hanönü Belediye Başkanlığına seçilen Metin Yamalı, görevine başladı. Belediye binası önünde gerçekleşen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Eski Belediye Başkanı Serkan Uçar, Yamalı'yı tebrik etti. Yamalı ise Uçar'a teşekkür ederek, Hanönü için çalışacağını belirtti. Yamalı, konuşmaların ardından başkanlık mührünü alarak makamına geçti.

04.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
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MHP'den Hanönü Belediye Başkanlığına seçilen Metin Yamalı, görevine başladı.

Belediye binası önünde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende eski Belediye Başkanı Serkan Uçar, Yamalı'yı tebrik etti.

Yamalı ise Uçar'a teşekkür ederek, Hanönü için var gücüyle çalışacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından başkanlık mührünü alan Yamalı, makamına geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Metin Yamalı Hanönü Belediye Başkanlığına başladı - Son Dakika

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