Metin Yamalı Hanönü Belediye Başkanlığına başladı

MHP'den Hanönü Belediye Başkanlığına seçilen Metin Yamalı, görevine başladı.
Belediye binası önünde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende eski Belediye Başkanı Serkan Uçar, Yamalı'yı tebrik etti.
Yamalı ise Uçar'a teşekkür ederek, Hanönü için var gücüyle çalışacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından başkanlık mührünü alan Yamalı, makamına geçti.
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