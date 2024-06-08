Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na izinsiz giren araçla ilgili hukuki süreç başlatıyor - Son Dakika
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Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na izinsiz giren araçla ilgili hukuki süreç başlatıyor

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı\'na izinsiz giren araçla ilgili hukuki süreç başlatıyor

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na izinsiz giren ve seferlerin aksamasına neden olan araçla ilgili hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Sınava girecek öğrencilerin zamanında okullarına ulaşması önceliğiyle çalışıldığı belirtilen açıklamada, izinsiz giren araçlarla ilgili yasal işlem başlatılacağı ve UKOME kararı ile hatta giriş izni olan araçların tramvay hatlarını kullanmaması rica edildi.

08.06.2024 17:25
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Metro İstanbul, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'na izinsiz girerek arızalanan ve seferlerin aksamasına neden olan araçla ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tramvay hattına UKOME kararı ile belirlenen araçlar dışında araç giremeyeceği belirtilerek "Bugün sabah sınav saatinden önce T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımıza izinsiz giren banka aracı nedeni ile 58 dakika boyunca seferlerimiz Yusufpaşa-Beyazıt istasyonları arasında yapılamamıştır." denildi.

Sınava girecek öğrencileri zamanında ve konforlu bir şekilde okullarına ulaştırmak önceliğiyle çalışıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hattımızda yaşanan bu olay nedeniyle gençlerimize ve ailelerine üzüntülerimizi iletiyoruz. Söz konusu araç ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yarın sınav saati başlangıcına kadar hatlarımıza izinsiz giren araçlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır. UKOME kararı ile hatta giriş izni olan araçların da tramvay hatlarımızı kullanmamasını önemle rica ediyoruz."

Metro İstanbul'un sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı, bir süre sonra seferlerin normale döndüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na izinsiz giren araçla ilgili hukuki süreç başlatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na izinsiz giren araçla ilgili hukuki süreç başlatıyor - Son Dakika
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