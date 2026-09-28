Metro İstanbul, T1'de teknik arıza nedeniyle seferlerin aksadığını bildirdi - Son Dakika
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Metro İstanbul, T1'de teknik arıza nedeniyle seferlerin aksadığını bildirdi

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Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza olduğunu açıkladı. Bu nedenle seferler Kabataş-Beyazıt ile Yusufpaşa-Bağcılar arasında sürdürülüyor ve hatta aksamalar yaşanıyor.

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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