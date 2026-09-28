Metro İstanbul, T1'de teknik arıza nedeniyle seferlerin aksadığını bildirdi

Metro İstanbul, T1'de teknik arıza nedeniyle seferlerin aksadığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza olduğunu açıkladı. Bu nedenle seferler Kabataş-Beyazıt ile Yusufpaşa-Bağcılar arasında sürdürülüyor ve hatta aksamalar yaşanıyor.
Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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