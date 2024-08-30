İstanbul'da metroda çocuğa şiddet uygulayan kişi tutuklandı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da metroda saç tokası satan yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından metroda çocuğa şiddet uygulayan kişiye ilişkin açıklama yaptı. Tunç'un açıklaması şöyle:

"İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; gözaltına alınan şüpheli, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."