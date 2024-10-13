Mevlana İdris için Vefa Ödülü - Son Dakika
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Mevlana İdris için Vefa Ödülü

Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Mevlana İdris adına 'Vefa Ödülü' verildi.

13.10.2024 09:46
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"Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı" kapsamında iki yıl önce hayatını kaybeden Mevlana İdris adına "Vefa Ödülü" programı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuar, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından Rami Kütüphanesi'nde "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenleniyor.

Gazeteci Turan Kışlakçı, yayıncı Tayfur Esen, yazarlar Mustafa Akar ve Sadettin Acar'ın konuşmacı olduğu "Vefa Ödülü" programında, Mevlana İdris'in çocuk edebiyatındaki yeri, bakış açısı, eserleri, eserlerinden üretilen yeni eserler ele alındı.

"Zengin gibi isimlerin kıymetini yaşarken takdir etmek gerekir"

? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahneye uyarladığı "Behram Geri Dön" oyunundan bir kesitin gösterilmesiyle başlayan etkinlikte ilk söz alan Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen, Mevlana İdris Zengin gibi usta yazarların ortaya koyduğu metinlere sahip çıkmayı sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

Esen, fuarların perakende satış yapılan yerlerden çok daha fazlası olması gerektiğine dikkati çekerek, "Kitap sektörü bir ekosisteme ihtiyaç duyuyor. Kitap ve kitabı bir araya getiren bütün paydaşların bir araya geleceği şekilde gerçekleşsin istedik. Yazarlarımız ve çizerlerimiz bu sektörün emektarlarıdır." dedi.

Mevlana İdris Zengin ile aynı dönemde yaşadıkları halde birbirlerini çok yakından tanımadıklarını aktaran Esen, Zengin gibi isimlerin kıymetinin yaşarken takdir edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

"Batı'da Antoine de Saint-Exupéry ne ise Doğu'da Mevlana odur"

Mustafa Akar, Zengin'in, yazdıklarıyla yaşamı en çok birbirine benzeyen yazarlardan biri olduğuna işaret ederek, "Sanat eseri genelde sanatçının kendi dışında gelişen bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkar. Mevlana İdris, yazılacak olanı yaşayıp susan isimlerden birisiydi. Çocuk edebiyatında ürettiği metinler bu yönünü ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Zengin'in çocuğun dilinden yazma kabiliyetinin altını çizen Akar, Zengin'in metinlerinde isyankar bir çocuk imajı bulunduğunu ve çocuk edebiyatı yazarları arasında da şairler arasında farklılıklarıyla ön plana çıkan bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Turan Kışlakçı da Mevlana İdris Zengin'i "yıldız olabilmeyi başarabilmiş isimlerden" şeklinde tanımlayarak, "Mevlana, son yıllarda şarkın yetiştirdiği yıldızlardan bir tanesiydi. Geçmişi bugüne taşımasını bilirdi. Onun uluslararası bir yazar olduğunu düşünüyorum. Batı'da Antoine de Saint-Exupéry ne ise benim için Doğu'da Mevlana İdris odur." dedi.

Sadettin Acar ise Zengin'i mahviyet sahibi olarak tanımladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bulunduğu mecliste kendisini hep saklayan ama orada bulunan herkesin de bir şekilde farkında olduğu bir şahsiyet. Hiçbir zaman meclisin merkezine oturmaz ama orada konuşulan her şey bir şekilde Mevlana'nın etrafında dönerdi. Mevlana İdris ile ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum. Adeta hayatıma sinmiş gibidir. Mevlana İdris, bütün birikimine ve müktesabatına, inceltilmiş zevkine rağmen kendisini geri planda bırakarak sükutuyla konuşurdu. Hayretini sürekli diri tutardı."

Konuşmaların ardından Zengin'in ailesine "Vefa Ödülü" takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen fuar, bugün sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mevlana İdris için Vefa Ödülü - Son Dakika

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