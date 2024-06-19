Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar daha da artıyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üstünde seyreden daha sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 7-10 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

MGM verilerine göre mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları daha da artıyor. Dün mevsim normallerinin 3-6 derece üstünde olan sıcaklıkların, bugün 7-10 derece üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzeyi ve batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.