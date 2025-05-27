Mezarı Tahrip Eden Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Mezarı Tahrip Eden Sanığa Hapis Cezası

27.05.2025 14:28
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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Mattia'nın mezarını tahrip eden Duran Aydın, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık Duran Aydın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Duran Aydın ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmaya Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Aydın, maddi durumu olmadığı için mezarlığın dış kısmındaki duvarın dibinde yattığını belirterek, olaydan bir süre önce bir kadının mezarlıkta bulunan çam ağacını kırdığını gördüğünü söyledi.

Olaydan dolayı sinirlendiğini ifade eden Aydın, şunları anlattı:

"Olaydan 10 gün önce de mezarlıktaki çam ağaçları yanmıştı. Ziyaretime gelen bir arkadaşım rahmetli çocuğun anneannesinin yangını çıkardığı söylendi. Olay günü, önceki olaylar olduğu için sinirlendim. Çocuğa karşı bir kastım yok. Benim yerimi yaktılar diye sinirlendim. Onlara bir ders olması için yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Kimseden talimat almadım. Olayla ilişkili kişileri tanımam. Çocuğu öldürenleri de tanımıyorum. Ben sürekli gazete okuduğum için çocuğun davası olduğunu biliyordum. Mezarın orada olduğunu biliyordum. Olayı o anlık sinirle yaptım. Bu işleri bilmediğim için polise ifade verirken söylemedim. Kimseye zararım olmazken, orayı gelip darmadağın eden o çocuğun anneannesiydi. Ben de o yüzden darmadağın ettim."

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan hakim, sanık Duran Aydın'ın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan hakim, indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 6 ay hapse düşürdü, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Öte yandan, duruşma salonunun önünde ve koridorda polislerce güvenlik önlemi alındı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi müşteki olarak yer alıyordu.

İddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin sanıklar B.B. ve U.B. tarafından öldürülmesine ilişkin davada duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'da maktulün Merter Mezarlığı içerisinde bulunan mezarının tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılıyordu.

Kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine mezarlığa zarar veren kişinin sanık Duran Aydın olduğunun belirlendiği, sanığın da üzerine atılı suçu kabul ettiği anlatılan iddianamede, Aydın'ın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

Mattia Ahmet Minguzzi, Güvenlik, Olaylar, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Aydın, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezarı Tahrip Eden Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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