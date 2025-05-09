Mezarlık Duvarına Çarpan Araçta 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da mezarlık duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

E.Ç, (31) idaresindeki 06 DEJ 227 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Hasan Karaağaç Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Asri Mezarlığın duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü, otomobildeki F.K, (47) ve 3 çocuk yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.