Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den Kurban Bayramı Mesajı

(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadan, insanlık değerlerini daha güçlü bir şekilde hatırlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların toplumda dayanışma ve hoşgörü duygularını güçlendiren özel günler olduğunu vurguladı. Tuncer, "Kurban Bayramı, küskünlüklerin sona erdiği, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı, barışın ve hoşgörünün toplumda yeniden hayat bulduğu kıymetli bir zaman dilimidir. Bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadan, insanlık değerlerini daha güçlü bir şekilde hatırlayacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Mezitli Belediyesi olarak bayram öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Tuncer, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için belediye ekiplerinin görev başında olacağını söyledi.

Tuncer, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde geçirmesi için tüm birimlerimizle hazırız. Bayram süresince ekiplerimiz sahada olacak, gerekli tüm desteği sağlayacaktır. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bu mübarek günlerin başta ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.