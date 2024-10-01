Mezitli Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Erzak Kolisi Dağıttı

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi tarafından yürütülen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla hanelerimize dokunmaya, yüzlerde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz. Her bir kapıyı çalarken, paylaşmayı seviyoruz, dayanışmamızın sıcaklığını da ulaştırıyoruz" dedi.

Mezitli belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi yurttaşlara erzak kolisi dağıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye ekipleriyle birlikte sahaya inerek, kapı kapı dolaştı, erzak kutularını bizzat teslim etti. Yardımların ulaştırılması sırasında Başkan Ahmet Serkan Tuncer, vatandaşlarla birebir görüşerek hem ihtiyaçlarını dinledi hem de her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Tuncer, "Belediyemiz, zor günlerden geçen vatandaşlarımızın yanında olmaya her zaman devam edecektir. Yardım faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hanelerimize dokunmaya, yüzlerde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz. Her bir kapıyı çalarken, paylaşmayı seviyoruz, dayanışmamızın sıcaklığını da ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Bugün de Mezitli'nin sokaklarında, mahallelerinde kapı kapı gezerek komşularımıza umut taşıdık. Hep birlikte iyiliği paylaşıyor, birlikten güç alıyoruz. Çünkü Mezitli'de biz, büyük bir aileyiz" diye konuştu.