Mezitli Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Erzak Kolisi Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mezitli Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Erzak Kolisi Dağıttı

Geniş Video İzle

Mezitli Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıttı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaçlarını dinledi ve yardım faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

01.10.2024 11:46  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mezitli Belediyesi tarafından yürütülen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla hanelerimize dokunmaya, yüzlerde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz. Her bir kapıyı çalarken, paylaşmayı seviyoruz, dayanışmamızın sıcaklığını da ulaştırıyoruz" dedi.

Mezitli belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi yurttaşlara erzak kolisi dağıtıldı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediye ekipleriyle birlikte sahaya inerek, kapı kapı dolaştı, erzak kutularını bizzat teslim etti. Yardımların ulaştırılması sırasında Başkan Ahmet Serkan Tuncer, vatandaşlarla birebir görüşerek hem ihtiyaçlarını dinledi hem de her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Tuncer, "Belediyemiz, zor günlerden geçen vatandaşlarımızın yanında olmaya her zaman devam edecektir. Yardım faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hanelerimize dokunmaya, yüzlerde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz. Her bir kapıyı çalarken, paylaşmayı seviyoruz, dayanışmamızın sıcaklığını da ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Bugün de Mezitli'nin sokaklarında, mahallelerinde kapı kapı gezerek komşularımıza umut taşıdık. Hep birlikte iyiliği paylaşıyor, birlikten güç alıyoruz. Çünkü Mezitli'de biz, büyük bir aileyiz" diye konuştu.

Mezitli Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Erzak Kolisi Dağıttı
Kaynak: ANKA

Ahmet Serkan Tuncer, Yerel Yönetim, Belediye, Mezitli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Erzak Kolisi Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:13:14. #1.12#
SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Erzak Kolisi Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement