Mezitli Su Parkı 2025 Yaz Sezonunu Başlatıyor

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, yaz mevsiminin sıcak günlerinde vatandaşlara keyifli ve serinletici bir deneyim sunmak amacıyla Mezitli Su Parkı'nın 2025 yaz sezonunu başlatıyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Mezitli halkımıza; çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize temiz, güvenli ve eğlenceli bir ortam sunmak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Amacımız, yaz tatilini Mezitli'de geçiren herkesin keyifli zaman geçirebilmesini sağlamak" dedi.

Mezitli Belediyesi, Mezitli Su Parkı'nın 2025 yaz sezonunu başlatıyor. Pazartesi günleri genel temizlik nedeniyle kapalı olacak tesis, haftanın altı günü 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Cumartesi günleri ise "Aile Günü" olarak planlandı. Mezitli Su Parkı, toplam 3 bin 500 metreküp su kapasitesine sahip.

Tesiste; 0-7 yaş grubu çocuklara özel, 50 cm derinliğinde bir çocuk havuzu, derinliği 60-150 cm arasında değişen, üç bölümlü yetişkin havuzu ve 8 adet su kaydırağı bulunuyor. Kaydıraklı havuzlar 11.00 - 17.30 saatleri arasında kullanılabilecek. Duş alanları, kadın ve erkek giyinme kabinleri, emanet dolapları ve tuvaletler, belediye personeli denetiminde hizmet verecek.Havuzlardan düzenli olarak alınan su numuneleri laboratuvar ortamında analiz edilerek, hijyenik şartları tam olarak sağlanacak.

Giriş ücreti günlük 500 TL olarak belirlenirken, 0-6 yaş arası çocuklardan ücret alınmayacak.

"Amacımız, yaz tatilini Mezitli'de geçiren herkesin keyifli zaman geçirebilmesini sağlamak"

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, su parkının açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyelerin, vatandaşların hayatının her alanına dokunan, onların memnuniyetini ve ihtiyaçlarını gözeten hizmetler üretmesi gerektiğine inanıyoruz. Yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı bir bölgede, Mezitli halkımıza; çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize temiz, güvenli ve eğlenceli bir ortam sunmak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Amacımız, yaz tatilini Mezitli'de geçiren herkesin keyifli zaman geçirebilmesini sağlamak" diye konuştu.