Mezunlar, Çorum'da 'Şampiyonlar Turnede' buluşmasında gençlere tecrübe aktardı

Mezunlar, Çorum'da 'Şampiyonlar Turnede' buluşmasında gençlere tecrübe aktardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da 'Şampiyonlar Turnede' projesi kapsamında mezun öğrenciler, öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere tecrübelerini anlattı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen programda mezunlar ile gençler bir araya geldi; farklı kuşaklar arasında güçlü gönül bağı hedefleniyor.
Çorum'da, "Şampiyonlar Turnede" projesi kapsamında mezun öğrenciler, öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencilere tecrübelerini anlattı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda eğitim hayatlarında başarılara imza atan mezun öğrenciler ile gelecek hedeflerini belirleyen gençler bir araya geldi.
Program ile mezunların tecrübelerini öğrencilerle paylaşması, farklı kuşaklar arasında güçlü bir gönül bağı kurulması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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