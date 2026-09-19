MGM, sıcaklıkların hafta ortasından mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı

(ANKARA) - MGM, hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağını, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20-26 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı.

MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere azalarak hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Yayımlanan tahmin haritasında, 20-24 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde yağış beklendiği; 25 ve 26 Eylül'de ise ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı öngörüldü.