MHP Başkanı Şirin Hastane Başhekimi Tabakoğlu\'nu Ziyaret Etti

MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Şirin ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Tabakoğlu, Şirin'e ziyareti için teşekkür etti. Ziyarette Şirin'e, il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Şirin, misafirperverliği için Tabakoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.