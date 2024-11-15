MHP'den Kayyum ve Milletvekili Yargılamaları Üzerine Kritik Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP'den Kayyum ve Milletvekili Yargılamaları Üzerine Kritik Açıklama

MHP\'den Kayyum ve Milletvekili Yargılamaları Üzerine Kritik Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kayyum atamaları ve milletvekili yargılamaları konusunda yeni bir seçim yasasının ve siyasi partiler yasasının gerekliliğini vurgulayarak, aday olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

15.11.2024 00:26  Güncelleme: 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır" dedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarına ilişkin açıklama yaptı. Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanının geldiğini belirten Yıldız'ın açıklaması şu şekilde:

"Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Feti Yıldız, Politika, Ekonomi, Güncel, Kayyum, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den Kayyum ve Milletvekili Yargılamaları Üzerine Kritik Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:39 İzmir’de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:59 Esenyurt’ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı Esenyurt'ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı
09:48 İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi’nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi'nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış
09:41 Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor
09:34 100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti 100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti
09:33 Zehra Güneş’in oynadığı reklama beğeni yağıyor Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor
09:33 Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor
09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 01:22:39. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'den Kayyum ve Milletvekili Yargılamaları Üzerine Kritik Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.