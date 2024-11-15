MHP\'den Kayyum ve Milletvekili Yargılamaları Üzerine Kritik Açıklama

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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır" dedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarına ilişkin açıklama yaptı. Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanının geldiğini belirten Yıldız'ın açıklaması şu şekilde:

"Kayyum atamaları ve Milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, Belediye Başkanı ve Milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir."