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MHP'den Medya için Kanun Teklifi

İsmail Özdemir, yabancı fon alan medya kuruluşlarının lisanslarının iptalini talep etti.

06.11.2024 17:25
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(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, dernek ve vakıflardan destek alarak faaliyet yürüten yayın kuruluşlarının aldığı desteğin kesilmesini, kesilmediği durumda ise yayın lisansının iptal edilmesine ilişkin kanun teklifi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, fon alan medya kurum ve kuruluşlarının "milli güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle lisanslarının iptal edilmesi için kanun teklifi verdi.

Kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, "Son yıllarda bazı yabancı vakıf ve derneklerin farklı gerekçelerle ülkemizde faaliyet gösteren bazı yayın kuruluşları ve medya organlarını fonladığına dair bilgiler sıklıkla kamuoyuna yansımıştır. Fon alan kuruluşların da Türkiye'nin milli güvenliği aleyhine faaliyetler yürüttüğü de anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımıza verdiğimiz soru önergesinin ardından, yabancı vakıf ve derneklerden fon alan medya kuruluşları ve yayın organlarının RTÜK denetim ve onayına haiz lisanslarının iptal edilmesine dair kanun teklifimizi de meclise sunduk" dedi.

Yayın kuruluşlarının desteğinin kesilmesi ve yayın lisansının iptal edilmesi talep edilen kanun teklifinin genel gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Günümüz dünya şartlarında iletişim araçları gerek haber ve bilgi edinme gerekse de gündemin şekillenmesinde olduğu kadar toplumsal yapının olumlu ya da olumsuz şekilde yönlendirilmesinde en önemli faktördür. Bu anlamda doğru bilginin dezenformasyona uğramadan aktarılması büyük önem arz etmektedir. Radyo ve televizyon üzerinden faaliyet yürüten yayıncıların da aynı hassasiyet ile yayın hayatlarını sürdürmeleri gerekmektedir.

Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetlerinin esasları '15/2/2011 tarih ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun' ile belirlenmiş olup bu esaslara aykırı hareket eden yayıncılar hakkında uygulanacak yaptırımlar da aynı kanun çerçevesinde belirtilmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren başta sosyal medya üzerinden yayım yapan kuruluşlar olmak üzere kimi yayın gruplarının yabancı dernek ve vakıflardan kaynak temin ettiği, bahse konu yayıncıların devletimiz ve milletimiz aleyhinde yine bununla beraber toplumsal düzeni, milli beraberliğimizi ve milli güvenliğimizi etkileyecek şekilde yayımlar yaptığı gündeme gelmektedir. Bu kapsamda ilgili kanun teklifi ile yabancı dernek ve vakıflardan destek alarak faaliyet yürüten yayıncıların aldıkları desteklerin kesilmesi, destek almaya devam ettikleri durumlarda ise yayın lisanlarının iptal edilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: ANKA

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