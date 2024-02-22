MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: İstanbul\'a Cumhur İttifakı mühür vursun

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, " İstanbul'da 5 yıllık fetret devrinin, 5 yıllık israf döneminin, 5 yıllık heba olmuş dönemin artık noktalanmasını istiyoruz. 'İstanbul'a Cumhur İttifakı mühür vursun diyoruz." ifadelerini kullandı.
Partisinin Pendik ilçe başkanlığını ziyaret eden Yönter, ilçede istikrarın devamını istediklerini, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde zaferi hedeflediklerini bildirdi.
Samimi bir şekilde sahada vatandaşlara ulaşma çabasında olduklarını belirten Yönter, "Bu uğurda Sayın Genel Başkan'ımızın göstermiş olduğu hedeflere kararlı bir şekilde yürüyoruz. 1 Şubat'tan itibaren yoğun ve aktif bir şekilde de bilhassa İstanbul'da sahadayız. İstanbul bizim Türkiye'miz. İstanbul'da 5 yıllık fetret devrinin, 5 yıllık israf döneminin, 5 yıllık heba olmuş dönemin artık noktalanmasını istiyoruz. İstanbul'a Cumhur İttifakı mühür vursun diyoruz. İstanbul'a adam gibi adam bir belediye başkanı Saraçhane'ye gidip koltuğuna otursun diyoruz." şeklinde konuştu.
"İmamoğlu son 5 yılda sadece yarı zamanlı belediye başkanlığı yaptı"
Aklında sadece İstanbul'u taşıyan bir belediye başkanı istediklerini, gizli gündemi olan, fitne fesat peşinde koşan, yalandan başka bir şey bilmeyen belediye başkanlarıyla İstanbul'un işinin olmayacağın söyleyen Yönter, şunları kaydetti:
"İstanbul'un böyle isimlere, böyle şahsiyetlere tahammülü de bitmiştir. Son 5 yılda İmamoğlu, İstanbul'da sadece yarı zamanlı belediye başkanlığı yaptı. Mevsimlik belediye başkanlığı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada sadece parti içerisindeki güç mücadelelerine İstanbul Büyükşehir'i alet etti, malzeme etti, istismar etti. Bitmedi; genel başkan değişimi süresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını seferber etti."
İstanbullunun günde ortalama 64 dakikasının trafikte heba olduğunu dile getiren Yönter, "İnsanlarımız trafikte yoruluyor. Moral ve motivasyon açısından çöküyor. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Murat Kurum Bey bunu 34 dakikaya düşürmeyi hedefliyor. Önemli bir hedef." ifadesini kullandı.
"Zillet kaybedecek, cumhur kazanacak"
İstanbul'un deprem riskine dikkati çeken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev yaptığı 5 yılı sadece konuşarak, tatile giderek geçirdiğini öne süren Yönter, şöyle konuştu:
"Bu dönem bitti. Zillet kaybedecek, cumhur kazanacak Allah'ın izniyle. Dönüşmeyi bekleyen binalar var. Bu deprem riskini karşı proaktif bir bakışla önlem almak zorundayız. İstanbul'da ilk etapta müdahale edilmeyi bekleyen 280 bine yakın konut olduğu söyleniyor. Bu çok önemli bir rakam. Allah muhafaza depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yakın vadede olursa bu şartlarda altından nasıl kalkacağız? Ekrem İmamoğlu'yla mı, birbirine giren Cumhuriyet Halk Partisiyle mi, DEM'lenen Cumhuriyet Halk Partisiyle mi, kulislerin, lobilerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'yla işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisiyle mi? İstanbul'u Ermeni'nin, Süryani'nin kenti yapan Ekrem İmamoğlu'yla mı biz depreme karşı mücadele edeceğiz? ya da İstanbul'un hak, hukuk haysiyetini koruyacağız. Göz yumamayız."
Seçimler için çok çalışacaklarını anlatan Yönter, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadan, risk ve tehditleri, tehlikeleri minimize ederek, vatandaşlara bizzat giderek, gönüllere girerek, her eli tutarak, her kapıyı çalarak Cumhur İttifakı'nın başarısını müjdeleyeceklerini söyledi.
İzzet Ulvi Yönter, "31 Mart'ta Saraçhane'de inşallah koltuk değişimine şahit olacağız. O gidecek, Cumhur İttifakı, Murat Kurum gelecek. Ahmet Bey de inşallah Pendik'e gelecek. Başarmak zorundayız." dedi.
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